CD-Präsentation LIAN

Gitarre, Bass, Schlagzeug, dazu Gesang – was braucht es mehr? LIAN aus Wien halten sich an die Basics der Rockmusik, wie Sänger/Gitarrist Phillip im Gespräch mit dem WIENER-Online wenige Stunden vor der CD-Präsentation im Chelsea bestätigt: „Es geht darum, die Ehrlichkeit zurück zu bringen. Wir sind ein Trio, das seine Songs ohne Firlefanz präsentiert. Wir bringen auf den Punkt, was drei Musiker gemeinsam erschaffen können.“

Philipp, Bassist und Sänger MJ sowie Drummer Frank blicken auf eine lange musikalische Vergangenheit zurück; gemeinsam waren sie bereits für den rauen Ton bei 3 Feet Smaller (mit-)verantwortlich. Als deren Sänger Marcus Smaller dem erfolgreichen Punk-Quartett vor einiger Zeit eine musikalische Schaffenspause verordnete, wollten die drei Jungs ihren Weg trotzdem weitergehen: „Wir drei funktionieren einfach als Musiker und als Band. Anfangs wollten wir nur schauen, was passiert, wenn wir miteinander in den Proberaum gehen. Danach haben wir uns Schritt für Schritt weiterentwickelt. Im Lauf der vergangenen zwei Jahre waren wir immer wieder für ein paar Tage im Studio und haben jeweils zwei, drei Songs aufgenommen. Die CD ist ein stimmiger Querschnitt unserer letzten zwei Jahre.“

Dass die Songs auf Deutsch gesungen werden, hat sich langsam ergeben, ist aber letztendlich nur konsequent: „Unsere musikalischen Vorbilder sind rifflastige Bands mit abwechslungsreichen Arrangements, wie etwa Biffy Clyro oder Queens of the Stone Age. Aber hier sind wir wieder beim Thema Ehrlichkeit. Deutsch ist nun einmal unsere Muttersprache und auch wenn es schwieriger ist, den schmalen Grat zwischen cheesy und abgehoben zu treffen, so ist doch passender. Du darfst als Sänger halt keine Scheu haben, weil das Publikum jedes deiner Worte versteht.“

Produziert wurde „LIAN“ von Paul Wallner (HVOB), die elf Songs wurden im Studio live eingespielt und im privaten Schlafzimmer eingesungen. Die CD und eine limitierte Vinyl-Auflage erscheinen am 3. Juni bei Sony Music. Das Video zur Single „Pauken & Trompeten“ haben LIAN im vergangenen Sommer mit minimalem Budget in Wien gedreht. „Klar, wir hätten, wenn wir mehr Geld in die Hand genommen hätten, nach Los Angeles oder New York fliegen können. Aber warum etwas vortäuschen? Wir sind aus Wien und Wien ist auch im internationalen Vergleich eine coole Stadt.“