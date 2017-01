Wiener Test: Bobo Brot

Der Vollkorn-Biobäcker aus dem Burgenland ist schon seit über 20 Jahren Spezialist für Allergiker und Veganer, ein echter Pionier also. Man setzt auf gutes altes Handwerk und frische, saisonale Rohstoffe. Im Regal liegen etwa auch Sauerteigbrote aus alten Getreidesorten wie Dinkel, Kamut oder Amaranth. Gebacken wird im traditionellen Dampfofen.

Bezugsquellen: Stammhaus in Eisenstadt, eine Filiale in Graz, zwei in Wien. Plus div. Bioläden in (fast) ganz Ö, z.B. bei denn’s. Ich war in der Filiale am Naschmarkt (Höhe Theater an der Wien), eine typische Bäckerstube ohne viel Klimbim. Beim Papiersackerl-Schönheits-wettbewerb aber landet man ganz vorne. vollkornbaeckerei-waldherr.at

Sorte: Der „Waldherr-Laib ohne Hefe“ aus Roggenmehl, Vollkorn-Dinkelmehl und Roggensauerteig aus biologischem Anbau sowie Wasser und Salz. Ohne Weizen, Hefe, Ei, Laktose, Nüsse. Vegan.

Kruste & Krume: Geruch nach Sauerteig. Kruste nicht ganz so knusprig, Krume (die es beim Aufschneiden leicht zerbröselt) nicht ganz so weich. Lauter Abstriche, die man bei einem Vollkornbrot halt machen muss. Im Biss irgendwie grieselig, als hätte man das volle Schrot zwischen den Zähnen. Solider VK-Wecken, Euphorie kommt keine auf.

Haltbarkeit: Muss an der Urigkeit liegen: Vollkornbrot ist, was das Älterwerden betrifft, nicht ganz so zickig. Hält sich jedenfalls recht ordentlich.

Preis: Halber Laib (ca. 520 g) um 2,40 Euro (Kilopreis ca. 4,60 Euro). Mit der billigste, für ein Bio-VK-Brot wirklich günstig.