Die Herren (und/oder Damen) bei Pornhub stellen stets bereitwillig alle möglichen Statistiken bezüglich der bei ihnen gestellten Suchanfragen öffentlich zur Schau. So geschehen auch gestern, als auf der Statistik-Homepage des Internet-Riesen die (ein Stück weiter unten zu sehende) neueste Grafik zum Thema „Christmas Related Searches“ auftauchte.

Wir sind uns nicht ganz sicher, wieso genau ihr auch noch in diesen (hoffentlich) eher intimen Momenten mit dem endlosen Weihnachtshype zugemüllt werden wollt, aber soll doch jeder tun was er tun will. Die Prozentzahlen ganz rechts geben übrigens an, um wieviel Prozent öfter der jeweilige Begriff gesucht wurde als sonst. Und jetzt mal ganz ernsthaft: Mrs Claus?!? Der arme Mann hat doch schon genug zu tun jetzt, lasst wenigstens seine Familie in Ruhe! Immerhin sprecht ihr sie aber noch mit „Mrs“ an. Was genau ihr euch von „dick in a box“ erhofft wissen wir auch nicht so recht, klingt aber eher schmerzvoll. Schlussendlich finden wir es aber sehr schön, dass ihr auch beim Thema Pornos so hartnäckig auf der Suche nach Santa seid – vielleicht ist er ja doch real?

Und wir? Wir schauen keine Pornos. Natürlich nicht. Schon gar keine Pornos zur Weihnachtszeit. Denn da soll man ja besinnlich sein.