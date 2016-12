Ziemlich schlau, zwei Dinge zusammenzuführen die sowieso zusammen gehören, weil sie einander irgendwie bedingen. Worum es geht? Na, um Wein und Kondome – wie könnte es auch anders sein. Darauf, warum diese beiden Dinge schon seit Generationen zusammengehören, braucht man wohl nicht näher einzugehen. Doch die absolute Symbiose, die mit diesem neuen Produkt einhergeht, fordert einiges an Erklärungsbedarf. Kluge Weinliebhaber, die sich wohl schon öfter mit der Situation einer offenen und halbleeren oder halbvollen (wie auch immer man will) Weinflasche konfrontiert sahen, haben ein „Wine Condom“ erfunden, für genau solche Momente erfunden. Es verbindet die absolute Sicherheit, dass garantiert nichts daneben geht, mit dem Versprechen des totalen Geschmackserhalts. Zumindest in ersterem Punkt entspricht das Wein-Kondom den Attributen eines normalen Kondoms. Der Erfinder Mitchell Strahan kam auf diese – man ist geneigt zu sagen „geniale“ – Idee kurz nachdem er seine Mutter dabei beobachtet hat, wie sie eine angefangene Weinflasche mit einer komplizierten Skulptur aus Stanniolpapier zu verschließen versucht.

Und eines ist damit jetzt schon sicher: Der Wein danach schmeckt damit auch noch gut, wenn er bereits als Wein davor gedient hat.