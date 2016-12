Julbo White Session

Wer an Island denkt, denkt wohl automatisch an Vulkane und Geysire, an Gletscher und raue Gebirge. Und generell an Natur, richtig viel Natur! Drei Viertel der Bevölkerung leben in und rund um Reykjavik und in der nordisländischen Hafenstadt Akureyri, der Rest der Insel ist praktisch menschenleer. Beste Voraussetzungen also für ein Abenteuer mit Manuela Mandl und Flo Orley in absoluter Freiheit! „In Island“, schwärmt Flo, „erinnert einen alles daran, dass unser Planet lebendig ist! Aktive Vulkane, imposante Berge, der allgegenwärtige Ozean. Nirgendwo auf der Welt habe ich Mutter Natur je als so präsent empfunden. Dieser Ort ist einfach magisch!“

Während der ersten Woche wird das Team den Süden Islands erkunden, wo der Vatnajökull, Europas größter Gletscher, elf Prozent der Landmasse bedeckt. Wenn die Witterungsbedingungen passen, wollen Manu, Flo und der glückliche Gewinner den 1651 Meter hohen Vulkan Eyjafjallajökull besteigen (genau: der, der 2010 ausgebrochen ist und Europa in ein Luftverkehrschaos versetzt hat). Das verspricht eine riesige Herausforderung zu werden, denn normalerweise werden die offenen Eisfelder eher erst im Sommer in Angriff genommen.

Nach der Akklimationsphase wird das Team mit voller Winter-Camping-Ausrüstung von einem Kleinflugzeug auf dem Vatnajökull gebracht, wo Hikes ganz spezielle Ausblicke auf die einmalige Küstenlandschaft erlauben. Vom Süden geht es danach weiter in den Westen Islands, wo der 1466 Meter hohe Snæfellsjökull (einst von Jules Verne in seiner „Reise zum Mittelpunkt der Erde“ als Eingang zur Unterwelt verewigt) auf die Julbo-Truppe wartet.

Zum Abschluss geht es mit Viking Heliskiing zu einigen der abgelegensten Bergregionen im Norden. Flo Orley war bereits 2014 in der Gegend, musste einige Erstbefahrungen allerdings wegen mangelnden Schnees verschieben. Jetzt bekommt Flo seine zweite Chance auf geniale Lines – und du kannst dabei sein!

Alle Infos zum Gewinnspiel findet ihr auf www.julbo.com