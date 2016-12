Im lauschigen Untergeschoss des neuen Wiener Trendlokals Kitch fand der diesjährige WIENER-Uhrenpunsch statt. Eine Entscheidung, für die nicht nur das luxuriöse Ambiente des Lokals selbst sprach, sondern auch das Wetter draußen, das – trotz dichten Schneefalls – von der Vorstellung eines Winter-Wonderlands genauso weit entfernt war wie ein Pinguin vom Nordpol. Die Hände an einem Glas Punsch aufgewärmt, drehte sich im Kitch schon bald alles nur noch ums Handgelenk – oder besser gesagt – um die Verschönerung desselben durch eine edle Armbanduhr. Wie schon im letzten Jahr kamen auch heuer wieder die Vertreter aller wichtigen Uhrenmarken in diesem Rahmen zusammen, um von dem ein oder anderen Gespräch angenehm aufgeheizt wieder in die eiskalte Wiener Nacht entlassen zu werden.

Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr!