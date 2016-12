Macaulay Culkin (fast) allein im Taxi

Von 10 in Mitteleuropa oder in den USA lebenden Menschen werden sich heute 2, morgen 5 und übermorgen 3 einen Film ganz bestimmt ansehen. Welcher das ist? Fragt nicht so, blöd, ihr wisst es doch schon oder schaut ihn vielleicht sogar gerade jetzt. Blonder Bub, Einbrecher, Weihnachten – das sind die entscheidenden Versatzstücke aus denen „Kevin allein zu Haus“ gemacht ist. Humor, Gerissenheit und eine Brise Fertigkeit sind hingegen jene Dinge aus denen Kevin-Darsteller Macaulay Culkin scheinbar mittlerweile besteht. Denn so gewitzt über sich selbst lachen, können nicht allzu viele. Aber seht euch dieses lustige Beweisvideo am besten einfach selbst an. Am besten ganz entspannt nach der alljährlichen Dosis Kevin genießen – so wie den Pflaumenwein nach einem reichhaltigen chinesischen Essen.