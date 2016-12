Wahrnehmen – Beurteilen – Entscheiden. Das sind die drei elementaren Bausteine zum risikobewussten Freeriden und Skitourengehen, die in den risk´n´fun-Camps seit Jahren gelehrt werden.

Gerade eben ist ein Camp erfolgreich in Sölden über die Bühne gegangen. Obwohl – oder weil – die Schneebedingungen nicht die allerbesten waren, wie Bergführerin Eva Schilder erklärt: „ Das Thema „Wahrnehmen“ war präsenter denn je und dieses Mal sogar noch um einige Facetten reicher. Üblicherweise sind wir bei der Trainingssession im pistennahen Variantenbereich unterwegs. Hier in Sölden haben wir auch die nahen Gipfel für Hikes genutzt, etwas Neuschnee bescherte uns einige sehr feine Runs und spannende Linien zwischen eingewehten Rinnen und Mulden.“

Die nächsten Termine der Level 1-Trainingssessions im Kaunertal (4. bis 8. Jänner) und in Serfaus-Fiss-Ladis (25. bis 29. Jänner) sind bereits ausgebucht, für die Termine im Kühtai (6. bis 10. Februar), am Hochkönig (13. bis 17. Februar), auf der Tauplitz (19. und 23. Februar) und in Saalbach-Hinterglemm (26. Februar bis 2. März) gibt es noch ein paar freie Plätze, die man sich auf www.risk-fun.com sichern kann.