WIENER-Charts: Wiener Baujuwele

Platz 1

Wiens Vorzeigesozialbau: Wohnpark Alt-Erlaa von Architekt Harry Glück

Eines Sommers Anfang der 80er war ich als Kind mit Eltern und Geschwistern im Wohnpark Alt-Erlaa. Und das kam so: die anderen Großeltern meiner Wiener Cousinen hatten dort eine Wohnung bezogen. Nun waren wir erstmals zu Besuch. Während die Erwachsenen auf der üppig begrünten Terrasse, die sich entlang des Wohnzimmers zog, ein Kaffeekränzchen zelebrierten, zeigten uns die Cousinen den Swimmingpool am Dach. Das Wasser funkelte blauer als der Himmel über uns – ein künstliches Schwimmbecken noch dazu auf dem Dach eines Wiener Wohnhauses war für uns der wahre Badeluxus: endlich Wasser abseits der Natur! Endlich eine Alternative zum nicht öffentlichen, aber immer stark illegal besuchten Kaolinsee, zu dem unsere Eltern mit uns jeden Sommer Schwimmausflüge machten. Der feuchte Kindertraum währte nicht lange, schnell ging der unvergessliche Wien-Tag zu Ende. Beim Verabschieden sprachen die Verwandten über die neue Wohnsituation und dass sie damit höchst zufrieden wären. Ich sagte, dass ich in diesem Luxushaus auch gerne wohnen würde und schon waren wir wieder auf der Autobahn Richtung Landnormalität.

Die terrassenförmig angelegten Wohnblöcke aus Beton in Wien Liesing gelten nach wie vor als Vorbild für gelungenen Sozialbau, hochgelobt weit über Österreichs Grenzen hinaus. Zurecht, die Zufriedenheit der Bewohner ist mittlerweile durch sozialwissenschaftliche Studien belegt. Zu verdanken ist dieses Wohnglück dem großartigen und leider Mitte Dezember verstorbenen Architekten Harry Glück (1925-2016). Er verantwortete in Wien viele Wohnbauten mehr, doch war er auf sein „gestapeltes Einfamilienhaus“ Alt-Erlaa besonders stolz. In Gedenken an den „Doyenne des sozialen Wohnbaus“ setzte ich mich kürzlich in die U6 und fuhr nach Alt-Erlaa. Es ist alles beim Alten. Und das ist gut so.

Ungewöhnlicher Surfspot: Einer der sieben Swimmingpools auf einem Dach des Wohnparks Alt-Erlaa diente dem Wiener Windsurf-Profi Max Matissek als Schauplatz für seine Kunstperformance „True Wind“.

Gute Vibes: Das Video zum Song „Nightlight“ des jungen österreichischen Electropop-Duos Mynth wurde im Wohnpark Alt-Erlaa gedreht.