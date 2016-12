WIENER-Charts: 3 TV-Serien, die man gesehen haben muss

Platz 3

Black Mirror (Channel 4)

Sci-Fi der Sorte Lem, Asimov & Co. In sich abgeschlossene Episoden entführen uns in Versionen einer nahen Zukunft, wie sie uns tatsächlich blühen könnte. Die generell etwas tech-pessimistischen Plots sind teilweise verstörend bis abstoßend. Wem es zuviel wird: abbrechen und bei der nächsten Folge weitermachen.

Verbreitung: Drei Staffeln bisher, eine vierte ist bestätigt.

Handlung: Jede Folge eine neue Story aus einer mehr oder weniger bedrohlichen nahen Zukunft.

Binge-Faktor: medium