WIENER-Charts: Die schlechtesten Werbungen 2016

Platz 4

Die nächste Werbung hat zwar schon einige Jahre am Buckel, den legendären Dr. Klenk kann und will ich euch allerdings nicht vorenthalten. Hand aufs Herz: Wenn mich eine mathematische Funktion, die in einem Koordinatensystem in die Länge gezogen wird, nicht zum Kauf dieses Shampoos überzeugt, was bitte dann?