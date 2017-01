Die Wiener Telefonzellen sind – oder sollte man besser sagen, waren – gemeinsam mit den öffentlichen Gewichtswaagen eine der letzten Bastionen dafür, dass Form immer noch über die Funktionalität siegen kann. Niemand braucht sie so wirklich und doch sind sie einfach da. Und das vollkommen unhinterfragt. Für die Waagen gilt das nach wie vor. Für die Telefonzelle weniger. Die hat sich schon längst an das digitale Zeitalter angeschlossen und soll in Wiener U-Bahn-Stationen teilweise sogar in Getränkeautomaten für elektronisches Zeug umgewandelt werden: Akkupacks, Selfie-Sticks und Co. Ihr wisst schon.

Dabei sind – oder besser, waren – die Verwendungsmöglichkeiten für Telefonzellen doch so vielfältig: