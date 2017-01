5 Gadgets für die kommende Eiszeit

1. Kinderwagen Ski Zugegeben, dieses Gadget spendet euch weder Wärme noch ist es in schneearmen urbanen Gebieten besonders sinnvoll. Es gibt dennoch Gründe, die für einen Kauf sprechen. Du wärst zum Beispiel der coolste Dad im ganzen Viertel.

2. USB Getränkewärmer Wer kennt es nicht? Man lässt sich zu früher Stund einen Kaffee runter, das verschlafene Gehirn realisiert das Fehlen der Morgenlektüre allerdings zu spät. Doch Kaffee ohne Zeitung ist wie alkoholfreies Bier. Man spritzt also schnell zur nächsten Trafik und kommt mit guter Laune ins lauschige Heim zurück. Dann der Schock, der Kaffee ist kalt. Was tun? Ihn mit den USB Getränkewärmer erhitzen!

4. Beheizte Maus Precision

Auch Chefs können Fehler machen und die Heizrechnung für das Büro verschwitzen. Aber selbst wenn am Arbeitsplatz Bedingungen wie in der Arktis herrschen, die rechte Hand wird auf jeden Fall warm bleiben. Unglücklicher Ausdruck, aber das Bild wird euch schon zeigen was ich meine. Hoffentlich.