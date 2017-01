Wir stehen ja nicht gerne im Spotlight. Okay, das ist gelogen – wir lieben es. Wie wohl wir uns im Spotlight fühlen, sieht man deshalb auch in den aktuellen WIENER Kino- und Radiospots, denn da dreht sich alles um ums. Also um den Mann im Jahr 2017 – so wie jeder gern wäre und auch jeder sein kann. All die verschiedenen Seiten des coolen, modernen Mannes finden sich jedoch nicht nur in unseren Spots, sondern auch auf den Seiten unseres Magazins, wie auch auf unserer Website. Viele Kanäle bedeuten schließlich auch viele Möglichkeiten all unsere Facetten auszuspielen – und die reichen von POW ER bis GEIL ER und darüber hinaus.