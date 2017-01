_06. Das richtige Besteck für den richtigen Gang. Kein Problem für uns. Siehe Punkt 4.

_07. Fluchen darf man in Gegenwart einer Dame nicht. Auf jeden Fall nicht außerhalb des normalen Fluchspektrums, das zu deinem Alltag in etwa so fix dazugehört wie deine Hausschlapfen. Dieses Fluchspektrum mit Füßen treten, sollte man halt in Gegenwart einer Dame nicht.

_08. Rülpsen und Schmatzen darf man nicht. Deshalb empfiehlt sich der Besuch einer Lokalität mit höherem Lautstärkenpegel. Schweizerhaus oder ähnliches.

_09. Lesen ist sexy. Nutze deshalb den Roman, den du schon seit Jahren am Nachtkastl liegen hast als Date-Tagebuch. Pro Frau ein Kapitel oder so. So hast du in einem Jahr einen vollständigen Roman gelesen. Lohnt sich doppelt.

_10. Der letzte Punkt lässt sich recht einfach bewerkstelligen. „Bitte“ und „Danke“ sagen. Allen Bobo-Ex-Montessori-Schülern sollte klar sein: Es lohnt sich auch noch in späteren Jahren diesen Soft Skill zu erlernen.