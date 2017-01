Berufswunsch der Woche: Zombie

Wir kennen Castings. Also eigentlich nicht, denn die meisten von uns kennen sie tatsächlich nur aus diversen Castingshow-Formaten. Falls das an den fehlenden Schauspiel-Ambitionen liegen sollte, könnte diese großartige Idee nun Abhilfe schaffen. Die allseits bekannte und beliebte Serie „The Walking Dead“ veranstaltet nämlich immer wieder Zombie-Castings, zu denen man sich als angehender Zombie anmelden kann. Ein Behind the Scenes-Video offenbart nun, dass den Statisten in „The Walking Dead“ deutlich mehr abverlangt wird als denen aus der Serie „Bergdokor“. Um nur eines von vielen Beispielen zu nennen. All jenen, die gerne lang uns ausgiebig fortgehen wird die Szenerie aus dem Video ziemlich bekannt vorkommen – wer kennt es schließlich nicht, wenn im Club zwischen 6 und 7 Uhr in der Früh dann plötzlich das Licht angeht?

Wer also den Zombie in sich spürt – das wäre eine Reise wert!