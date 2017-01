Teilnahmebedingungen Dressmann

Alle Gewinnspiele auf der Facebook Chronik WIENER stehen in keiner Verbindung zu Facebook und werden in keiner Weise von Facebook beeinflusst, gesponsert, unterstützt oder organisiert.

Teilnehmer verpflichten sich, keine rechtswidrigen Inhalte, die gegen das geltende Recht, die Facebook-Richtlinien oder das Copyright verstoßen auf der Facebook Chronik WIENER zu teilen. Werden trotzdem dementsprechende Inhalte geteilt, so wird die Teilnehmerin / der Teilnehmer vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

Wer von 12.01.2017. bis 23.01.2017 auf Facebook beim Gewinnspiel des WIENER Magazins teilnimmt, hat die Chance, einen neuen Anzug von Dressmann zu gewinnen. Mit Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklärt sich die Teilnehmerin/der Teilnehmer mit den nachfolgenden Teilnahmebedingungen einverstanden.

Teilnahmemöglichkeiten

Eine Teilnahme erfolgt durch eine Kommentierung mit einem Bild auf der Facebook Chronik WIENER. Mehrfache Kommentierung durch eine Person wird als eine Teilnahme gewertet.

Teilnahmevoraussetzungen

Das Mindestalter zur Teilnahme beträgt 18 Jahre. Alle übrigen Personen sowie Angehörige der WIENER-Redaktion sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Voten darf jede/jeder, die/der auf Facebook eine Stimme bzw. ein Like abgeben möchte, unabhängig davon, ob sie/er selbst mit einem eigenen Foto am Gewinnspiel teilnimmt.

Gewinn

Ein Dressmann Wool Stretch Suit im Wert von EUR 199,- inkl. einem Hemd bis zu EUR 49,95. Der Gewinn kann in jedem Dressmann Store in Österreich abgeholt werden.

Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Auslosung/Vergabe der Preise

Die Gewinnerin / der Gewinner wird unverzüglich nach der Auslosung benachrichtigt. Diese Benachrichtigung erfolgt über einen Kommentar der WIENER-Redaktion im jeweiligen Gewinnspiel-Post auf der Chronik WIENER mit entsprechenden Tagging / entsprechender Markierung der Gewinnerin / des Gewinners (falls technisch möglich). Zusätzlich wird die Gewinnerin / der Gewinner von einem WIENER-Redaktionsmitglied über das Facebook-Nachrichtensystem informiert.

Die Gewinnerin / der Gewinner des Gewinnspiels meldet sich über die Nachrichtenfunktion der WIENER Facebook-Fanpage bei der WIENER-Redaktion oder antwortet auf die jeweilige Nachricht des WIENER-Redaktionsmitglieds.

Meldet sich die Gewinnerin / der Gewinner nicht innerhalb einer Frist von einer Woche ab Zeitpunkt der Gewinnbenachrichtigung, verliert sie / er den Gewinnanspruch. In diesem Fall erfolgt eine erneute Verlosung des Gewinns.

Datenschutz

Ist zur Preisübergabe der Austausch von persönlichen Daten notwendig, wie z.B. Adressdaten, E-Mail-Adresse oder eine Handynummer, so werden diese Daten ausschließlich zur Preisübergabe durch die WIENER-Redaktion sowie ggf. durch den Verlosungspartner genutzt, in keinem Fall an Dritte weitergegeben und nach der Nutzung nicht weiter gespeichert.

Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu.