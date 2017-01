Der demokratische Diktator: Werner Baldessarini

Präsentiert wurde der von Mäurer & Wirtz entwickelte Duft Baldessarini Cool Force, der unter dem Motto „seperates the men from the boys“ steht. In Eis-Form wurde das Parfum an die knapp 100 Gäste verteilt. Der neue Spot wurde auf eine am Ende explodierende Schneewand projiziert. Und dann ritt auch noch Popsternchen Gil Ofarim auf einem Stanglwirt eigenen Lipizzaner ein. Ja, man hatte Spaß!