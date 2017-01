Studie: Die Top 6 Männerfantasien

Die Reihung der häufigsten Sex-Fantasien, die so in der Männerwelt umherflirren, ist in etwa so überraschend wie ein Überraschungs-Ei. Dennoch lohnt es sich, sich einmal zu fragen: Sind das auch eure Träume?

_06. Analverkehr. Überraschenderweise findet sich diese sexy Wunschvorstellung recht weit hinten (Achtung, Wortspiel!) auf der Liste. Einigen scheint es wohl egal zu sein, wenn das Hintertürchen geschlossen bleibt. Alle anderen schätzen die intensive Lust und den schönen Anblick der weiblichen Rückseite.

_05. Der Blowjob. Die Spatzen blasen…äh pfeifen…es schon länger von den Dächern: Der Blowjob gehört für viele Männer einfach zu einem befriedigenden Sexualleben dazu. Während die meisten Männer grundsätzlich auf Emojis pfeifen, wird das Bananen-Emoji schon gerne mal in eine Nachricht eingebaut. Oder ersetzt diese Nachricht ganz einfach. Zeichensprache.

_04. Sex an öffentlichen Orten. Der Reiz erwischt zu werden gepaart mit effizientem Timing und einer kühlen Brise auf der nackten Haut macht diese Männer-Fantasie zu einem fixen Bestandteil dieser Liste. Kleiner Hinweis: Unter bestimmten Voraussetzungen kann es draußen richtig aufregend werden – aufregen wird sie sich aber vermutlich über den ein oder anderen überstürzten Versuch einer schnellen Nummer am Club-Klo.