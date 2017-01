In der westlichen Welt hat man ja bereits, mithilfe der Errichtung einiger Institutionen, dafür gesorgt, dass jenen Menschen, die irgendwo zwischen Filmwelt und Realität oszillieren, geholfen wird. Dazu zählen natürlich Teenie-Mädchen, die sich eine normale Ehe (also keine mit einem sexy Vampir) mehr vorstellen können aber auch ausgewachsene Männer, die nach wie vor von der Überzeugung durch das Leben getragen werden, dass Lara Croft tatsächlich lebt. Die Wissenschaft arbeitet fieberhaft daran, solche Menschen wieder in einen normalen Alltag zu überführen. Nun scheint die Wissenschaft jedoch selbst auf die Abwege der Film- und Serienwelt gerutscht zu sein und beweist dies gekonnt mit einer Studie darüber, dass 007 eine lebensbedrohliche Menge an Genussmittel konsumiert. Der Gesundheitsökonom Nick Wilson und seine Assistentin Anne Tucker fürchten ein Abgleiten der Gesellschaft in den Martini- und Tabakkonsum – und das alles im scheinbaren Auftrag – nein nicht Ihrer Majestät – sondern des Herrn Bond.