Die 10 heißesten Bad Girls der Filmwelt

Der Reiz des Bösen ist groß. Nicht groß genug, dass wir ihn in personifizierter Form sieben Tage und 24 Stunden lang an unserer Seite brauchen, aber doch so groß, dass man sich dieser Anziehung hin und wieder mal aussetzen möchte – und das am liebsten während man dabei ganz gemütlich in die Filmwelt abtaucht. Die Vorstellung an der Seite eines Bad Girls durch ein dystopisches New York zu hetzen, ja bitte! Aber am allerliebsten halt daheim, bei einem Bier und einer Packung Chips. So viel dazu. Und nun zu den heißesten schlimmen Mädchen der Filmwelt.