Es gibt zwei Arten von Tabellen um die kein Mensch herumkommt: Größentabellen beim Kleidungs- und Schuhkauf („Du bist eine 44!“) und Excel-Tabellen jeglicher Art. Selbst der Waldorf- und auch der Montessorischüler kommen an letzterer Tabelle nicht vorbei. An der ersten übrigens auch nicht, es sei denn Schuhe und Hose werden daheim selbst angefertigt. 80% der Excel-Benutzer haben sich vermutlich auch schon mal gefragt, wo diese unendliche digitale Tapete denn eigentlich aufhört (ok, die Montessori- und Waldorf-Schüler vielleicht nicht, die mussten weiter an ihrem Jute-Hemd weben). Doch kaum einer ist wohl tatsächlich schon einmal auf die Idee gekommen, dieser Frage wirklich auf den Grund zu gehen – sich so tief in die Abgründe Excels zu stürzen. Bis zum Jahr 2017.

Der Youtuber Hunter Hobbs hat es nämlich getan: Er hat sich per Pfeiltaste in die Untiefen Excels begeben – Schritt für Schritt und Kasterl für Kasterl – und dafür exakt 9 Stunden, 36 Minuten und 10 Sekunden gebraucht. Eine Gratwanderung. Ein Balancieren am Rande der geistigen Zumutbarkeit und doch von Forschergeist und dem unendlichem Willen Grenzen auszuloten angetrieben. Oder so. Aber immerhin: Hobbes beweist ein gewisses Talent zur Selbst-Reflexion: „Die dümmste Herausforderung, die jemals wer bewältigt hat“. Dennoch bleiben es 9 Stunden – 9 Stunden in denen man seine Entdeckerfreude so viel schöner hätte befriedigen können.