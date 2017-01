Eine kulinarische Reise entlang des Gürtels

Wer denkt, am Gürtel gäbe es nur Möglichkeiten der Nahrungsaufnahme, die sich weit unterhalb der Gürtellinie befinden (oder die erst dann lecker werden, wenn die Hose frühmorgens schon irgendwo unterhalb der Gürtellinie hängt), der liegt falsch. Die Auswahl ist mannigfaltig und gut. Trotzdem lohnt es sich zu wissen, wo sich die (oft späte) Einkehr auch wirklich lohnt.

_01. Café Carina. Die Auswahl an Nahrung ist hier zwar nicht besonders groß (Käse- oder Schinken-Käse-Toast und zwei verschiedene Paninis) aber eine Liste, die vorhat Gürtellokale hübsch untereinander anzuordnen, geht ohne Carina einfach nicht. Ähnliches gilt übrigens für den großen Nachbar auf der anderen Seite des Gürtels: Das Café Concerto. Diese beiden Lokale sind Horte für all diejenigen, die bei „Afterparty“ an das letzte gute Bier und den obligatorischen Toast denken und nicht an die letzte Line am Fußboden einer Model-WG. Besonders das Carina ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen – am Wochenende empfängt einen der Carina-Dunstkreis schließlich sogar bis 6 Uhr früh.

www.cafe-carina.at