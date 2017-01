It’s a thing. Prominente Persönlichkeiten an Bord großer Kreuzfahrtschiffe zu holen. David Hasselhoff macht es. Wanda haben es gemacht. Und nun auch Bundespräsidentschaftskandidat Norbert Hofer. Jeglichem Vorwurf eine Verbindung zwischen genannten Persönlichkeiten herstellen zu wollen, verwehren wir uns hierbei ausdrücklich. Die Kreuzfahrt als gesellschaftliches Ereignis scheint sich einfach wieder an die vorderste Front der ausgedehnten Freizeitaktivitäten bugsiert zu haben. Die Bussi-Kreuzfahrt mit der Band Wanda bewies sogar, dass Kreuzfahrten eben nicht nur für die sogenannte Bussi-Bussi-Gesellschaft ein Highlight, sondern sich plötzlich auch junge Hipster in Slim-Fit-Badehosen am Pool eines Luxus-Kreuzfahrtschiffs suhlen können.