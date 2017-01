Am Wiener Westbahnhof steht man auf der Leitung – obwohl man mittlerweile auf verstärkten Polizeieinsatz setzt, nimmt die Kriminalität nicht ab, sondern eher zu. Nun versucht man der Sache auf den Grund zu gehen, indem man das Problem dafür in höheren Sphären verortet. Gemeint ist nicht der sagenumwobene Hausgeist des Wiener Westbahnhofes, sondern das WLAN dort. Mit der Verringerung der erlaubten kostenfreien WLAN-Nutzungszeit auf schlanke 15 Minuten soll nun Schlägereien und anderen Gewalttaten im Bahnhofsgebäude vorgebeugt werden. Das hat nichts mit Digital Detox und anderen sonderbaren Symptomen unserer Zeit zu tun, sondern damit, dass sich dieses Internet zu einem Ort der brutalen Langeweile entwickelt hat. Natürlich sollte man das etwas konkretisieren: Es ist ein wichtiger Bestandteil des modernen Informationsflusses auf der einen, und ein Instrument ungefilterten Hass in die Welt hinauszuspülen auf der anderen Seite. Es bringt Menschen nicht nur friedlich zusammen (wie dich und deinen längst in Kolumbien lebenden Freund aus der Unterstufe via Facebook-Chat), sondern lässt sie auch heftig aneinander geraten. Aus der brutalen gemeinsamen Langeweile wird tatsächliche Brutalität. Das vermutet man in jedem Fall am Westbahnhof und limitiert deshalb die kostenlose WLAN-Nutzung.

„Love is in the air“ gilt also spätestens seit den 70ern nicht mehr. „Hate is in the air“ heißt es jetzt. Deshalb verschreibt man dem Westbahnhof jetzt eine Digital-Detox-Kur. Ganz ohne Grünkohl und Gurke. Einfach so. Hoffen wir mal, dass sie dort mehr Früchte trägt, als bei all den Bloggern, die nach einer selbst-auferlegten Detox-Kur ihren Blog, in aller Ausführlichkeit, mit den Erfahrungen ihrer Kur befüllen. Auf der Suche nach sich selbst, ist schon der ein oder andere Digital Native im digitalen Urwald verloren gegangen. Doch am Westbahnhof ist das anders – dort macht diese Kur hoffentlich auch wirklich Sinn.