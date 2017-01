Unsere liebste Geschichte des Tages: Ein Saudischer Prinz bucht Flugtickets für seine 80 Falken – und erntet dafür Spott und Hohn. Das Internetz kann ja so gemein sein …

Okay, unsereins ist schon leicht gestresst, wenn er mit Wuffi oder Miezi verreisen muss. Ein Saudischer Prinz hingegen steigt in aller Seelenruhe mit 80 Falken ins Flugzeug – allerdings eine Linienmaschine und erntet dafür auf der Online-Plattform Reddit nix als Spott und Hohn. Warum er denn Linien fliege, fragt ein User und bekommt die Antwort: Weil er vermutlich keinen Privatjet mit mehr als 80 Sitzplätzen habe, jetzt, wo doch der Ölpreis in Keller sei. Der arme Kerl! Ja, fällt dem Neidhammel dazu nur ein, jetzt sieht der Saudi-Prinz endlich, wie armselig unsereins seine Falken im Flugzeug transportieren müsse.

Ein anderer User wiederum erzählt, dass seine Falken auf winzigen Rädern reisen müssten, wegen der Kappe über den Augen aber permanent zusammenstoßen. Dabei, so der nächste, äh, Spaßvogel, wisse man doch längst, dass man Falken am besten via Druckluftröhren versende. Wobei die eigentlich schönste Lösung ohnehin eine andere ist: Warum nicht für jeden Falken einen eigenen Privatjet?