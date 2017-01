Die sieben besten Superbowl-Commercials

007. Introducing Macintosh von Apple Wir starten den Countdown mit einer Werbung, die zwar in keiner Weise witzig ist, doch aus anderen Gründen erwähnt werden muss: 1984 kündigte Apple mit diesem Clip den neuen Macintosh an. Regie führte Ridley Scott (!) und das Konzept basierte auf Orwells „1984“. Diese Werbung war außerdem der erste Schritt hin zu den produktionsaufwendigen filmartigen Commercials.

006. Sinnlosigkeit mit Affe von E-Trade Werbung während der Superbowl zu schalten, ist bekanntlich ein teures Vergnügen. Da fragt man sich schon manchmal, ob es das wirklich wert ist. E-Trade ist diesbezüglich offenbar auch in Zweifel begriffen, aber was sein muss, muss sein.

002. Office Linebacker von Reebok

2003 kam Reebok die perfekte Idee, um Produktivität am Arbeitsplatz in die Höhe zu schrauben. Man stelle einen NFL-Linebacker (hier Terry Tate) als Büro-Inquisition an, der bei Fristüberziehungen und Faulheit keine Gnade kennt. Und ganz ehrlich: Wer würde seine Mitarbeiter nicht manchmal gern so durch die Gegend schleudern?