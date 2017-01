Wiener Kultur im Schloss Cobenzl!

Stadträtin Ulli Sima möchte, dass ein „zeitgemäßes Lokal“ in das Schloss Cobenzl im Nordwesten Wiens einzieht. Das ist natürlich ein weit gefasster Begriff, der viele Freiheiten lässt. Perfekt in das geforderte Schema würde sicherlich ein Kebabstand passen, doch auch der traditionelle und zeitlose Wiener Würschtlstand würde sich perfekt eignen. Was kann man sich schon Schöneres vorstellen, als gemeinsam mit der Holden den romantischen Ausblick über ganz Wien zu genießen und sich dabei das Outfit mit tropfender Joghurtsauce oder spritzendem Käsekrainerkäse zu versauen? Nichts schreit so sehr „Exklusivität“, wie sich nach einem Aufenthalt im Krapfenwaldbad eine Eitrige und eine Hüsn zu ordern. Die Schnitzelsemmel hat natürlich auch viel mehr Stil, wenn man beim Verzehr auf Döbling herabblicken kann. Auch für Touristen wäre es sicher interessant, mal ein Stück moderne Wiener Kultur in einem Wiener Schloss genießen zu können.