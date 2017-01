Unfassbare Sex-Rekorde

10 Stunden masturbieren?

Lasst uns gleich mit dem Bereich anfangen, der allen Herren der Schöpfung am Nächsten liegt: Masturbation. Haltet euch mal die Zeit vor Augen, die ihr euch durchschnittlich gönnt. Und jetzt überlegt, wo könnte der Weltrekord für das längste fünf Finger gegen Willi-Spiel liegen? Wie weit wart ihr von neun Stunden und 58 Minuten entfernt? Und nein, das ist keine Fantasiezahl, sondern die knallharte Realität. 10 Stunden knallharte Realität müssen ganz schön in die Arme gehen.

24 Stunden Sex…mit 919 Typen

Zuallererst erhaltet ihr nun die Information, dass es Gang Bang Championships tatsächlich gibt. Macht damit mal was ihr wollt. Pornodarstellerin Lisa Sparks hat dort jedenfalls einen Rekord aufgestellt und hatte in 24 Stunden Sex mit….50 Typen? Ganz kalt. 150? Nein, immer noch arktische Temperaturen. 919? Brennheiß! Was da wohl noch so alles ins Glühen gekommen ist… 134 Orgasmen in 60 Minuten

Ein Gentleman muss stets dafür sorgen, dass seine Lady glücklich und befr-zufrieden ist. Wir sind sicher ihr seid da allesamt wahre Vorzeigemodelle. Aber gebt ihr wirklich euer Bestes? Der Weltrekord für die meisten Orgasmen pro Stunde bei einer Frau liegt nämlich bei 134. Das sind mehr als zwei pro Minute. Na, haltet ihr da mit?

Eine Minute für 20 BHs

Der Erzfeind des lüsternen Mannes ist zweifellos der BH. Wer kennt es nicht, man ist voll motiviert und dann hakelt und zerrt man ewig an dem blöden Scheißarsc-…Verzeihung, wir kommen vom Thema ab. Der Rekordler im BH-Öffnen schafft jedenfalls 20 Stück in einer Minute. So lang braucht manch Anderer für einen Einzigen!

Der 5-Meter-Weitschuss

Ist das lästige Textil erstmal entfernt, kann man befreit zum Schuss kommen. Apropos, wie weit wird eigentlich so geschossen? Auch hier gibt es eine überraschende Antwort und die lautet fünf Meter und 715 Millimeter. Mit dieser Weite könnte man über eine Luxuslimousine hinweg…ach, lassen wir das. 69 (hihihi) KINDER?!

Was haltet ihr eigentlich von Kindern? Seid ihr bereits Väter? Vielleicht irgendwann mal? Die meisten Menschen wünschen sich ein oder zwei Fortpflanze, eine Russin aus dem 18. Jahrhundert hat aber (so heißt es) 69 Kinder in die Welt gesetzt. Darunter waren 16 Zwillings-, sieben Drillings- und vier Vierlingsgeburten. Welche Motivation die Gute dafür wohl hatte? Vielleicht wollte sie einfach nur das Kindergeld abstauben?

Traurige 16 Orgasmen pro Stunde

Wir sprachen ja schon von den meisten Orgasmen pro Stunde bei Frauen. Doch jetzt naht die Stunde der Wahrheit; wieviele hat wohl der ejakulationsfreudigste Herr im selben Zeitraum zusammengebracht? Die Antwort ist relativ ernüchternd: 16. Da haben die Damen uns Einiges voraus.