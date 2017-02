Wohnen im Auto

Parkplätze werden weniger, Wohnungen immer teurer. Warum also nicht einfach alles zusammenlegen und in ein Auto, das im ersten Stock parkt, ziehen? Schließlich ist der Rathausplatz keine schlechte Adresse – weder für mich noch den Design Cube oder aber den Volvo V90 CC.

Die Idee entstand, wie immer, beim Weggehen, nach zwei, drei oder zwölf Vierteln. Irgendwer aus der Volvoaffinen Clique erzählte vom Plan der Schweden, ihre neueste ModellKreation zwei Monate lang vorm Rathaus auszustellen, gleich neben dem Eistraum-Eislaufplatz mit dem lieben Eisbären in der Mitte. Ein anderer meinte, boa und pfuh, die stellen das Auto aufs Eis, das rostet dann ja gleich von Anfang an, pruhaha. Ein Dritter erklärte, nixdanix, er kennt da wen, der wen kennt bei Volvo, und wenn die was machen, dann machen die das anständig. Die haben da so ein Container-Dings, was gar nicht ausschaut wie ein Container-Dings, sondern eben viel, viel edler, das Ganze heißt dann Design-Bub oder so wie, und damit reisen sie um die Welt, also auch nach Wien.

Schnell waren die Taschencomputer gezückt, noch schneller war aus Bub der rechtmäßige „Cube“ geworden, tja – und zum „Traust dich niiie!“ wars dann freilich auch nimmer weit. Dabei kann von Mutprobe keine Rede sein. Der nämliche Design Cube von Volvo – bestehend aus einem schmucken, höchst skandinavischen Wohnzimmer, plus einem Obergeschoß mit Autostellplatz, plus noch einem dritten Glaswürferl obendrauf, wo eben ein drittes, aber diesfalls unbegehbares Auto draufpasst – ist nämlich vollinhaltlich klimatisiert, des Winters also beheizt. Unten wäre genug Platz fürs Gemütliche nebst Riesen- Fernseh und hübschen skandinavischen Möbeln unikeaesker Herkunft. So was können die ja, die Schweden, Holz schön verarbeiten. Und oben, da wo der Volvo steht, wäre dann ja auch noch Platz für ein Bett. Sanitäre Anlagen? Bäume stehen genug im Rathauspark. Und die Häusln im altehrwürdigen Café Landtmann, das gerade mal einen Steinwurf entfernt ist, sind ja auch nicht zu verachten. Zwar auch nur für Kunden, aber irgendwo wird man ja auch frühstücken müssen.