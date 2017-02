Air + Style 2017

Freitag und Samstag stand Innsbruck im Bann des Air + Style! Nationale und internationale Acts wie Bilderbuch, SSIO, Biffy Clyro und die Beginner sorgten für feinsten Partysound und gaben dem sportlichen Irrsinn am eigens aufgebauten Monsterkicker den klangvollen Rahmen.

Sportlich schrieben die Ladies in Innsbruck Geschichte: Erstmals konnten auch sie beim Air + Style zeigen, dass Big Air längst keine reine Männerdomäne ist. Der Sieg ging an die Finnin Enni Rukajarvi, die die Judges mit einem Cab 900 Mute und einem grandiosen Backside 720 Indy überzeugte. Den Sieg bei den Herren landete in einem fulminanten Finale der Kanadier Max Parrot, der den Punkterichtern mit einem Backside Triple Cork 1440 Mute und einem massiven Cab Triple Cork 1620 Indy insgesamt 184,32 (von 200 möglichen) Punkte aus dem Kreuz leierte.