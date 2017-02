Doch „AA“ hat Spuren hinterlassen. Nicht nur Nahtabdrücke der superengen Skinny-Jeans auf unseren Oberschenkeln. Doch weil sich der Hipster vor allem über seine äußere Hülle, wie auch über die seines 15 Zoll Mac Books definiert, markiert der Untergang der neu und teuer verkauften Einfachheit wohl den schleichenden Untergang des Hipstertums. Mit American Apparel verliert die Hipsterwelt eine wichtige Vorlage und Schablone zur Gestaltung der eigenen Person und des eigenen Lebensumfelds. Übrig bleibt dann noch die eigene Haut und die Persönlichkeit, die sich vermeintlich darunter versteckt – und man braucht nicht das Buch, das in ebenjenem renommierten deutschen Verlag erschienen ist zu lesen, um zu wissen was das bedeutet. Unzählige Menschen der inneren Wiener Bezirke bleiben nun ratlos mit der Frage zurück, wo sie denn nun ihre bunten T-Shirts kaufen. Dabei begann die Geschichte der Marke, die in Los Angeles ihren glorreichen Anfang nahm, mit dem doch sehr vernünftigen Anspruch T-Shirts zu fairen Bedingungen zu produzieren. Doch schon bald war nicht mehr alles ach so eitle Wonne am bunten AA-Regenbogen. Der Rest ist Geschichte. Doch, liebe Hipster, steckt den Kopf nicht in den Sand eures letzten Lighthouse-Festival-Exzesses, sondern lieber eure bunten Socken wieder in die Hausschlapfen statt in die Anzugschuhe…