Kampf um den zweiten Stockerlplatz

Seit Stermann und Grissemann Österreich gestern ins Rennen um den Platz des besten Verlierers (auf Österreichisch auch „zweiter Stockerlplatz“), hinter Trumps Neuerfindung der USA, geschickt hat, wird einem erst so richtig bewusst, was dieses kleine Land in der Vergangenheit so alles geleistet hat. „Willkommen Österreich“ in diesem Kopf an Kopf-Rennen der zweitbesten Länder. Die Niederlande haben es vorgemacht – doch die Ersten werden nicht immer die Ersten sein. Oder so. Aber seht selbst. Das Feld der besten Verlierer ist äußerst dicht. Und wer hier eine Anspielung auf die Rauschkultur der Niederländer herauslesen möchte, der will das einfach so – und kann das auch. Alles egal, Hauptsache wir sind die besten Verlierer. Und mit diesem Werbevideo kann das auch gar nicht anders sein.