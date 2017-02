Ilsa Gold Interview

Hattet ihr für eure ravige Variation von Techno Vorbilder?

Peter Votava: Nein, vor uns gab’s nur Falco (lacht). Jedenfalls hatten wir keinen Masterplan.

Christopher Just: Am Anfang ging’s gar nicht darum, eine Platte rauszubringen. Es war einfach der pure Spaß an den elektronischen Geräten. Ich hatte einen Sampler und der Peter einen Atari mit der Audiosoftware Cubase. Dann kamen die Roland-Kistln dazu, zuerst die 303, damals spottbillig. Das haben wir alles zusammengesteckt und angefangen herumzuschrauben.

Also learning by doing …

Christopher Just: Es war weniger learning als doing, und schon war’s fertig. Wenn man eine neue Musik mitkreiert, überlegt man nicht viel. An die Auswahl der Samples sind wir allerdings sehr konzeptuell rangegangen.

Peter Votava: Das Konzept war von Anfang an, lustige Sachen zu machen.

Christopher Just: Das „La Boum“-Thema, „Fang das Licht“ von Karel Gott oder Peter Cornelius („I bin süchtig“) haben wir bewusst aus dem Kontext gerissen und musikalisch kippen lassen. Im Gegensatz zu Leuten wie Mark Oh, die das nachgemacht und kommerzialisiert haben, wurde es bei uns nie cheesy.