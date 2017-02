Die 5 absurdesten Life Hacks

In einer Zeit, in der Kalendersprüche und Omas Lebensweisheiten nur Akzeptanz und Anklang finden, wenn sie in Youtube-Videos, Gifs oder durchgestylte Inspirational Quotes verpackt sind, müssen andere Mittel und Wege gefunden werden um den eigenen Digital-Native-Körper halbwegs stressfrei durchs Leben zu bugsieren. Nichts leichter als das, denn die Antwort auf so ziemlich alles findet sich in sogenannten Life Hacks. Den von Fast bis Street Food kulinarisch sozialisierten Millenials wird hier erklärt wie man einen Kartoffelschäler richtig hält oder wie ein Nudelsieb akkurat zu benutzen ist. So weit, so einfach. Doch manchmal gestaltet sich die Sache schon etwas komplexer…

_01. Wenn man im Fitnessstudio mal wieder die Flip Flops vergessen hat und die Angst vor Fußpilz zu groß ist.