Fünf verrückte Sex-Ereignisse

_01. Die Frau, die einen Baum liebt

Die Britin Emma ist eine ganz normale junge Frau. Und ihr Freund Tim ist ein ganz normaler Baum. Klar soweit? Nein? Kann man euch auch kaum verdenken. Emma behauptet steif und fest, dass sie in einem Baum namens Tim ihren Seelenverwandten gefunden haben will. Mit der Geschichte ging sie sogar an die Presse, mit vollem Namen und Gesicht und allem was so dazugehört. Die Gute hat offensichtlich keinen Genierer. Sie trifft sich jedenfalls mehrmals die Woche mit Tim, redet und schläft mit ihm. Wie bitte?! Ja, sie zieht sich aus und reibt sich an des werten Herren Rinde. Laut eigener Aussage der „beste Sex ihres Lebens“.