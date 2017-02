Wetten auf Lugners Mascherl

Es ist also wieder soweit. Die Ballsaison hat Wien bereits erreicht und wir nähern uns in großen, unaufhaltsamen Schritten dem gesellschaftlichen Event des Jahres schlechthin. Weder ich, noch (vermutlich) ihr werdet an dieser ereignisreichen Nacht teilnehmen. Die Rede ist selbstverständlich vom Opernball. Und wo sich die Schönen und/oder Reichen zum Tanz treffen, da ist der Baumeister der Republik natürlich nicht fern.

Richard „Mörtel“ Lugner hat auch dieses Jahr wieder vor, den Opernball aufzumischen wie kein anderer. Seine Begleitung ist traditionell ein hübsches Sternchen aus Übersee – dieses Jahr fiel die Wahl des Orakels auf die 71-jährige Goldie Hawn. Doch nicht nur Lugners Date per se erregt die mediale Aufmerksamkeit so sehr, wie sonst nur die nächste Grippe mit Tiernamen davor.

Auch auf dem Outfit des Namengebers des wohl besten Shoppingcenters der Stadt – nein, des ganzen Landes – liegt ein gewisser Fokus. Humane Katastrophen, Sarah und Pietro, einfach alles wird in den Schatten gestellt, wenn Richard Lugner mit seinem Frack aus dem Auto gleitet und elegant wie kein anderer Richtung Staatsoper stolziert. Kuriosester Aspekt an der ganzen Geschichte: Genau dieser Moment wird die Geldbörsen so mancher Menschen füllen, während andere Börsen hingegen um deren Inhalt beraubt werden.

Grund dafür ist eine Wette, die man auf Mr Green abschließen kann. Der Online-Gaming Anbieter ist nämlich nicht nur für Sportwetten und Kasinospiele zu haben. Auch auf das Outfit Richard Lugners lassen sich Wetten abschließen, genauer gesagt auf die Farbe der Fliege. Schwarz und Weiß (die klassischen Farben im Reich der Mascherln) bringen lediglich eine Quote von 2,25 beziehungsweise 2 auf. Grün lockt hingegen mit einer 18er Quote. Gold und Silber befinden sich mit einer Quote von 4 und 7 im Mittelfeld.

Wem das alles noch nicht genug ist, der kann sich den ultimativen Kick holen und sein hart erarbeitetes Geld in eine weitere Wette investieren: Sollte Herr Lugner mit einem grünen Frack beim Opernball erscheinen, blüht einem die Auszahlung des Einsatzes multipliziert mit 21. Zum Vergleich: Wettet man beim Bundesligaspiel Red Bull Salzburg gegen Ried auf Letztere, erwartet einen ein Gewinn, der nicht einmal über das 10-fache hinauswächst.