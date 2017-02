_02. Total am Sand

Die „Sandmalerin“ Irina Titova ist keine Künstlerin, die sich die Finger nicht gern schmutzig macht.

Man muss nicht erst total am Sand und schlimm vom Leben gezeichnet sein, um schöne Dinge in Sand zu zeichnen. Das ist nur eine Sache, die die Künstlerin Irina Titova mit ihrer Sandmalkunst zu beweisen versucht Allerdings nicht so wie wir das aus dem letzten Urlaub in Lignano kennen (ein asymmetrisches Herz im verdreckten Sand), sondern auf die absolute Spitze der Perfektion getrieben. Ob Irina Titovas Karriere im Italien-Urlaub begonnen hat, wissen wir nicht. Was wir jedoch mit Bestimmtheit wissen ist, dass man sich der meditativen Wirkung ihrer Kunst am 23.2. zum letzten Mal hingeben kann.

sandmalerei-show.at