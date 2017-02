Wienerpedia: Josef Broukal

Was bisher geschah…

Am 11. September 2008 trat Broukal erstmals wieder als Wissenschaftssprecher der SPÖ in den Medien auf. Im Zuge des Wahlkampfes zur vorgezogenen Nationalratswahl 2008 sollten die Studiengebühren mit den Stimmen der SPÖ, der FPÖ und der Grünen de facto abgeschafft werden. Broukal schied schließlich am 27. Oktober 2008 aus dem Nationalrat aus.

Er moderierte lange Zeit das Wissenschaftsmagazin Modern Times im ORF. Broukal ist darüber hinaus seit Mitte der 1990er-Jahre als EDV-Journalist für die Tageszeitung Die Presse und das Österreichische Industriemagazin tätig, seit 2003 auch für die Kleine Zeitung und seit 2008 als Kolumnist für Österreich (Tageszeitung). Seit April 2012 moderiert Broukal mehrere Sendungen für das Wiener Stadtfernsehen W24.

Aktualisiert am 25. Jänner 2017

Am 15. März 2017 schloss Broukal sein 1970 abgebrochenes und 2016 wiederaufgenommenes Studium der Sozialgeschichte mit der Diplomarbeit „Katzen und ihre soziale Beziehung zum Menschen im Spiegel des World Wide Web“ ab. Versuche, ein daraus abgeleitetes Konzept für eine wöchentliche Quizshow an den Sender ATV zu verkaufen, scheiterten, worauf Broukal sich nach einem bitteren Zerwürfnis mit Mat Schuh, dem geplanten Moderator der Show, komplett aus der Fernsehbranche zurückzog.

Im April 2018 feierte Broukal mit seinem Theaterstück „Excel, vertrauter Feind“ im Wiener Akademietheater Premiere, schlechte Kritiken („verwirrtes Zahlenspiel rund um altbekannte Aluhut-Geschichten“ – Guido Tartarotti, Kurier) und schwache Kartenverkäufe bescherten der durchwachsenen Inszenierung unter der Regie von Paulus Manker ein frühes Aus nach nur zwei Wochen. Die Produktion einer von Broukal verfassten Festschrift der Bundesregierung anlässlich des 30. Jahrestags der Schaffung des World Wide Web durch Tim Berners-Lee wurde kurz darauf ohne Angabe von Gründen eingestellt, der folgende Rechtsstreit zwischen Broukal und der Nationalbibliothek endete mit einem Vergleich zu einer nicht publik gemachten Summe.

Es wurde danach relativ ruhig um Broukal, der sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückzog. Erst im Dezember 2019 tauchte sein Name in den internationalen Medien auf, als er gemeinsam mit dem umtriebigen Antivirus-Pionier John McAfee und dem ehemaligen Hacker Kim Dotcom völlig überraschend ein IT-Unternehmen vorstellte. Dieses auf den Namen McZIBCOM getaufte Start-up verstand sich als Anbieter von hardwarebasierten Verschlüsselungschips speziell für den Einsatz in Ämtern. Aufgrund der Vergangenheit von Kim Dotcom und der immer wieder öffentlich gemachten persönlichen Probleme von McAfee kam es trotz der intensiven Lobbyarbeit von Broukal nie zu einer Beauftragung. Nach zwei Jahren der erfolglosen Verhandlungen mit zahlreichen europäischen Behörden wurde McZIBCOM schließlich liquidiert. McAfee deutete später in einem Wired-Interview an, dass zahlreiche gemeinschaftliche Softwarepatente von ihm, Dotcom und Broukal für einen hohen Millionenbetrag an die NSA abgetreten worden waren, bevor sich das Unternehmen auflöste. Broukal dementiert das bis heute.