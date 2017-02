Ungefilterte Tatsache: Frühstück am Bett, ein Strauß roter Rosen und sämtliche andere traditionelle Liebesbekundungen gelten im Zeitalter der Digital Natives längst als überholt. Die Alternative dazu präsentiert sich als geldsparende, allerdings auch um einiges nervenraubendere Option: Das perfekte Instagram-Bild der Freundin. Hier von einem Bild zu reden, ist allerdings eine ungefilterte Lüge – mindestens eines pro Woche ist gefragt. In der Hochsaison – beispielsweise im Urlaub – können es auch mal mehr sein. Hier ist Flexibilität gefragt. Flexibilität ist sowieso angebracht, wenn es um die Erstellung der Fotos geht – nämlich vor allem die der eigenen Muskeln und Bänder. Die Freundin mit dem stark ausgeprägten Hang zur Selbstdarstellung richtig in Szene zu setzen, kann schon mal ordentlichen Körpereinsatz erfordern. Steckt euch das letzte Shooting auch noch immer in den Knochen?

