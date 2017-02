In Schottland verbinden sich dieser Tage zwei Dinge, die im allgemeinen Verständnis so gar nichts für echte Männer sind: Röcke und Yoga. Schotten-Yoga boomt und lässt ziemlich tief blicken. Mit gekonntem Muskelspiel versuchen diese beiden Schotten, in dem über die BBC Scotland-Facebookpage längst viral gegangenem Video, aufzuzeigen, dass Yoga auch verdammt männlich sein kann. Hier geht es schon längst nicht mehr darum, dem linken Lungenflügel gespannt beim Atmen zuzuhören, sondern um viel mehr. Um die Verbindung mit der Natur, zum Beispiel, die ihnen – ob ihres freizügigen Auftretens ja nicht allzu schwer zu fallen scheint.

Je nach Yoga-Übung wird hier jedoch nicht immer alles bedeckt. Hier lässt sich der Exhibitionismus, gut getarnt in anerkannte Yoga-Praktiken, mal relativ ungeniert ausprobieren. Vergesst also „Nackt-Reiten“, „Nackt-Wandern“ und all diese anderen Dinge aus der „zurück-zur-Natur“-Schublade – Schotten-Yoga ist das neue Ding. Nicht nur um eine symbiotische Verbindung mit der Natur einzugehen oder endlich einmal das Tragen eines Rocks auszuprobieren, sondern auch um das Sixpack gekonnt in Szene zu setzen. Ob das Ganze im Wienerwald auch auf solche Begeisterungsstürme trifft, lässt sich zwar noch nicht abschätzen, doch mit ein wenig Mut und einem funktionierenden Amazon-Account (zur Bestellung des Kilts) ließe sich das doch einfach mal in die (nackte) Tat umsetzen.