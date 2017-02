Vom 6. bis zum 12. März dauert die Wiener Restaurantwoche an und lädt in ganz Wien in 85 verschiedenen Lokalen zu Speis und Trank. Wenn ihr euch bald auf https://restaurantwoche.wien/wiener mit dem Passwort „Wiener“ anmeldet, habt ihr die Chance, ein Essen zu zweit im renommierten ef16 zu gewinnen! Denn gratis wäre das Vergnügen normalerweise nicht, allerdings sind 14,50 Euro für ein zweigängiges Mittagsmenü und 29,50 Euro für ein Dreigängedinner alles andere als teuer, wenn man die Qualität der Restaurants bedenkt. Ab zwei Hauben fordern manche der Teilnehmer einen Zuschlag von fünf oder zehn Euro (mittags, beziehungsweise abends), doch das Angebot liegt dennoch weiter deutlich unter dem normalen Marktwert.

Wenn ihr beim Gewinnspiel mitmacht, kann euch das im Glücksfall jedoch alles ganz egal sein. Denn ihr könnt ein Abendessen für zwei Personen im Restaurant ef16 gewinnen.