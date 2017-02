Harley im Nissan

Ein paar Monate später meldet sich das schauspielerische Ausnahmetalent wieder auf den Bildschirmen zurück. Allerdings schlüpft Robbie diesmal nicht in die Rolle einer gestörten Verbrecherin oder Ehefrau eines reichen Börsenmaklers, sondern wirbt in einem etwa zweiminütigen Video für Elektromobilität.

2013 gelang ihr mit „The Wolf of Wall Street“ der internationale Durchbruch. Drei Jahre später legte sie als Harley Quinn im Film „Suicide Squad“ noch einmal einen drauf und ist seitdem aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Die Rede ist selbstverständlich von der australischen Schönheit Margot Robbie, die an der Seite von Leonardo DiCaprio und Jared Leto Männern aller Nationen gehörig den Kopf verdrehte.

Hinter dem Spot steht ein Automobilhersteller, der E-Mobilität durch und durch verstanden hat. Kein anderes Elektrofahrzeug verkaufte sich so gut wie der aus Nissan’s Reihen stammender Leaf. Mittlerweile liegt der Fokus des japanischen Konzerns nicht nur auf E-Autos in der Kompaktklasse. Nissan wagt sich mit dem Prototyp BladeGlider in zukunftsorientierte, sportliche Gewässer vor. Dieser leistet 272 PS und sieht atemberaubend futuristisch aus.

Atemberaubend sieht auch die Fahrerin aus, welche den BladeGlider im Clip durch die engen Kurven Monacos peitscht und sich von einer ganz neuen Seite präsentiert. Schöne Frauen sind selten allein und so dauert es nicht lange bis sich ein zweiter BladeGlider zu Margot Robbie gesellt. Es kommt zum finalen Rennen und die beiden E-Boliden machen nicht einmal vor dem legendären Monte-Carlo-Tunnel halt. Wer gewinnt, seht ihr im Video. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf weiteren Nissan-Videos mit dem Hollywood-Star.