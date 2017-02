Gewinnspiel: Sleepless Kinopremiere

„Sleepless“ ist Bewegtbild in Höchstgeschwindigkeit: Regisseur Baran bo Odar schickt Jamie Foxx und Tip „T.I“ Harris auf die Jagd nach einer millionenschweren Kokainlieferung und gibt ihnen dafür exakt eine Nacht Zeit.

Der Actionthriller „Sleepless“ präsentiert sich als hochexplosiver Cocktail: Ein charismatischer Hauptdarsteller sprintet durch die Handlung eines Thrillers, der nach bester US-amerikanischer Actionthriller-Tradition gefertigt wurde, dem allerdings eine französische Vorlage zugrunde liegt und der von einem Regisseur mit Schweizer Wurzeln umgesetzt wurde.

Rasant inszeniert ist „Sleepless“ ein extrem spannendes Katz-und-Maus-Spiel, das unerwartete Wendungen nimmt und seine hochkarätige Besetzung auf die Probe stellt. An Vincents (Jamie Foxx) Seite jagt auch Sean (Tip „T.I.“ Harris) durch das nächtliche Las Vegas, um Vincents Sohn (Octavius J. Johnson) zu befreien und die heiße Ware sicherzustellen. Ein Wettlauf gegen das Morgengrauen beginnt, in dem Vincent all seine geistigen wie physischen Kapazitäten aufbieten muss. Das rasante US-Regiedebüt des bislang noch eher unbekannten Regisseurs Baran bo Odar lässt bereits eine steile Hollywoodkarriere vermuten.