In den Untiefen der unendlichen Müllhalde bietet sich kaum eine Möglichkeit seinen eigenen Weg zu gehen. Egal, für welche Richtung man sich entscheidet, man folgt immer jemand anderem. Dass das manchmal in Verfolgung ausartet, soll jetzt erstmal beiseite gelassen werden. Folgerichtig sind die Möglichkeiten der Wege, die man gehen kann beinahe unendlich. Zu wissen, wem man denn jetzt nun wirklich folgen soll, ist deshalb auch richtig schwierig. Wir fühlen uns jedoch dazu berufen, euch dabei zu helfen den richtigen Weg einzuschlagen und schreiben euch (hier vor) welchem Kanal man folgen sollte.

Heute bewegen wir uns in der bunten, quadratischen Welt von Instagram und stellen vor: Third Wheel Extravaganza – der Kanal für alle, die beim Anblick verliebter Pärchen zu Übersprungshandlungen neigen und die im Fall schlimmster Zurschaustellung von Verliebtheit sowieso eine Evakuierung auf den Mars erwägen – einem Ort, an dem – nach den neuesten Erkenntnissen – dieses Gefühl noch nicht existiert. Wer schon mal mit einem Pärchen auf Sommerurlaub war, weiß genau um welche Form von Ärgernis es sich hier handelt. Doch jetzt, wo der Frühling naht, muss es gar kein Sommerurlaub sein, um einen ordentlichen Pärchen-Grant zu entwickeln – es reicht der Weg zum Billa.

Third Wheel Extravaganza wird von einer jungen Frau betrieben, die scheinbar den Hauptteil ihrer Zeit in der Gesellschaft schmusender Pärchen verbringt und ihr Leid sehr gerne mit anderen teilen möchte. Geteilt wurden ihre Bilder mittlerweile schon sehr oft. Zuerst kann man ihr aber auch einfach mal folgen.