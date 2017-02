Gewinnspiel: Klimt Villa Eröffnung

Es kommt nicht oft vor, dass ein kulturelles Ereignis das Interesse der Facebook-Community in einer Weise weckt, als würde sich ein verschlüsseltes Katzen-Gif darin verstecken. Die Saison-Eröffnung der Klimt Villa ist hier eine sehr zu begrüßende Ausnahme. Obwohl der Künstler selbst nicht immer mit beiden Beinen fest im Leben stand, bietet sich für die Besucher mit der diesjährigen Eröffnung der Villa eine willkommene Gelegenheit einmal die eigenen Füße in die Kunstwelt der Jahrhundertwende zu setzen. Tatsächlich schuf Gustav Klimt, der die Feldmühlgasse von 1911 bis zu seinem Tod 1918 zum Arbeiten aufsuchte, einige seiner wichtigsten Werke in dem ebenerdigen Gartenhaus, das erst nach seinem Tod in eine Villa umgebaut wurde. In das kreative Umfeld der Entstehung einiger seiner Meisterwerke kann man ab 1. April wieder eintauchen, wenn die Villa aus ihrem Winterschlaf erwacht und die neue Saison eingeläutet wird. In diesem Jahr wird anlässlich der Saison-Eröffnung hoher Besuch erwartet: Gustav Zimmermann, der Enkelsohn Gustav Klimts wird am Eröffnungstag ebenfalls in der Feldmühlgasse anwesend sein.

Die offizielle Saison-Eröffnung der Klimt Villa findet am 1. April in der Feldmühlgasse 11 statt.