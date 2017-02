Was ist klassisch?

9 Buchstaben, die wir fast täglich verwenden. Als Beschreibung für irgendwas.

Entweder Schönheit oder Kunst oder Musik oder einfach nur einen Dosenöffner.

Diese Produkte sind auf jeden Fall Klassiker:

Lounge Chair von Charles & Ray Eames, 1956 Der Lounge Chair wurde von dem amerikanischen Designerpaar Charles und Ray Eames entworfen. Seit 1957 werden der unverkennbare Sessel und die dazugehörige Ottomane (Sitzbank) in Europa von der Firma Vitra produziert. Beim Design ließ sich das Paar von dem englischen Clubsessel inspi- rieren. Als Requisit kommt der Sessel vermehrt in Filmen zum Einsatz, zum Beispiel in verschiedenen James-Bond-Filmen. Heute ist der Lounge Chair neben der Originalgröße auch in einer größeren Version erhältlich.

Rolex Oyster Perpetual Explorer von Rolex, 1953 / 1971 Ursprünglich lancierte Rolex die OP Explorer als Hommage an die Erstbesteigung des Mount Everest durch Sir Edmund Hillary im Jahr 1953, bei der die gesamte Montanisten-Mannschaft mit Rolex-Explorer-Modellen ausgestattet war. Wiewohl für den Bergeinsatz konzipiert, ist auch die Explorer bis zu 100 Meter Tauchtiefe wasserdicht und gilt bis heute als beliebter Zeitmesser unter Abenteurern und Entdeckern.

Schweizer Taschenmesser von Victorinox, 1891

Das Schweizer Taschenmesser wurde ursprünglich für die Schweizer Armee in Deutschland hergestellt. 1891 übernahm das Schweizer Unternehmen Victorinox die Produktion. Neben Victorinox produzierte seit 1893 auch das Unternehmen Wenger, das 2005 von Victorinox aufgekauft wurde, Schweizer Taschenmesser. Der Name des Unternehmens leitet sich aus Victoria, so hieß die Mutter des Gründers Karl Elsener, und dem Inox-Stahl ab. Rund sechs Millionen Schweizer Taschenmesser produziert das Unternehmen jährlich.

Wayfarer von Ray-Ban, 1952 Der Amerikaner Raymond Stegeman entwarf das Modell Anfang der 50er-Jahre. Für das Design ließ er sich vom Eames-Sessel und den Heckflossen der Cadillacs inspirieren. Zu Beginn der 80er investierte Ray-Ban viel Geld, um die Brille in Filmen und Fernsehserien zu platzieren und so den Verkauf anzukurbeln. In den Jahren 1982 bis 1987 war die Wayfarer in über 60 Film- und Fernsehproduktionen pro Jahr zu sehen und die Nachfrage stieg deutlich an. Bis heute arbeitet das Unternehmen ständig am Image der Brille.

Budapester von unbekannt, Ende 19. Jahrhundert Der Budapester wird oft als klassischer Herren- schuh bezeichnet. Dabei ist er das genau genom- men gar nicht. Die Herkunft des Namens ist nicht vollständig geklärt, der Schuh weist aber typische Merkmale der osteuropäischen Schuhmacherkunst auf, die ihn vom Brogue unterscheiden. Das sind vor allem die besonders breite Form der Leiste und die hohe Vorderkappe. Verglichen mit dem Oxford und dem Derby wirken Budapester sehr robust. Die Schuhmacher der ungarischen Haupt- stadt nennen die Schuhe übrigens Karlsbader.

Porsche 911 von F. A. Porsche, 1963 Als der Sohn des Firmen- gründers Ferry und der Enkel des legendären Käfer-Erfinders Ferdinand Porsche Anfang der Sechzigerjahre damit beauftragt wurde, ein Nachfolgemodell für den erfolgreichen Porsche 356 zu konstruieren, konnte niemand ahnen, dass sein Design in sei- nen Grundzügen über 55 Jahre von Bestand sein und sich über insgesamt sieben Modell- reihen fortpflanzen würde. Noch immer gilt der „Elfer“ als Synonym für Sportwagen, sowohl auf der Rennstrecke

als auch im Privatgebrauch,

von RS bis Turbo.

Moka Express von Bialetti, 1933 Die achteckige Kaffekanne wurde von Alfonso Bialetti erfunden. Aber erst sein Sohn Renato Bialetti, der das Unter- nehmen 1946 übernahm, verhalf der Moka Express zu weltweitem Ruhm. Zu Beginn wurden die Kannen aus Aluminium gefertigt, heute gibt es sie auch aus Edelstahl, was sie länger haltbar macht und den Einsatz am Induktionsherd ermöglicht. Espresso kann man mit der Maschine übrigens keinen machen, da der für einen Espresso benötigte Druck von 9,0 bar mit der Maschine nicht erreicht wird.

Coca-Cola von Coca-Cola Company, 1886 Das Rezept wurde 1886 von dem Apotheker John Stith Pemberton erfunden. Es sollte Kopfschmerzen und Müdigkeit vertreiben. Das koffeinhaltige Erfrischungs- getränk wurde zunächst nur glasweise verkauft. Die für Coca-Cola typische Glasflasche ist in einem ausge- schriebenen Designwettbewerb entstanden und trug den Beinamen Mae West, da das Design von den weiblichen Kurven der Schauspielerin inspiriert war. Der erste Abfüllbetrieb in Europa eröffnete 1919 in Frankreich. Seit 1929 gibt es Coca-Cola in Österreich.