Klassiker setzen Maßstäbe

Kann auch etwas Neues ein Klassiker sein?

Wenn man sich überlegt, was wir in der modernen Kultur als klassisch bezeichnen, wird man schnell erkennen, dass auch darauf all die oben beschriebenen Charakteristika zutreffen. Fest steht: Das Klassische muss die Zeiten überdauern. Und sich auch ohne riesigen Marketingaufwand durchsetzen.

Damit sind wir beim Geld. Das Attribut „klassisch“ bedeutet am freien Markt meist mehr Profit. Kann man, rein kapitalistisch gedacht, Klassiker erschaffen?

Nein, nein und nochmal nein! Weil das Klassische eine retrospektive Kategorie ist. Man weiß immer erst im Nachhinein, was das Maßstabgebende gewesen ist. Ich kann heute unmöglich wissen, was in 30 Jahren als Maßstab gilt. Nicht im Bereich der Künste und schon gar nicht im Bereich der Gebrauchsgegenstände. Das ist zwar schlecht für den Kapitalismus, aber gut für die Kreativität. Manche Dinge werden sogar erst zum Klassiker, nachdem sie zuvor bereits in Vergessenheit geraten waren.

Zum Beispiel?

Wir erleben gerade die Renaissance der Vinyl-Schallplatte. Vor 15 Jahren hätten Sie für einen alten Plattenspieler keinen Cent bekommen, heute werden einige Modelle von damals sogar wieder neu hergestellt und dadurch, dass sie eben nach 20, 30 Jahren wiederentdeckt wurden, zu Klassikern.

Könnte man Menschen, die sich in ihrem Lebensstil und -style Klassikern verschreiben, auch als feig bezeichnen?

Feig ist hier meiner Meinung nach zu stark. Aber klar ist man auf der sicheren Seite, wenn man seine Vorlieben in diesem Feld hat. Wenn man das Exzentrische bevorzugt und dafür Risiken eingehen muss, wäre „klassisch“ der negative Gegenbegriff. Allerdings könnte es auch sein, dass wir in einer Zeit leben, in der alle so risikofreudig sind, alles so innovativ ist, dass es schon ziemlich mutig ist, sich zu einem Klassiker zu bekennen, man wird ja dann schnell als reaktionär gebrandmarkt. Dem heutigen Zeitgeist gegenüber ist das Klassische eher fremd geworden. Etwa zu sagen, „ich lese lieber Goethe als Jelinek“, ist ja schon wieder ziemlich mutig.