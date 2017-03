Stilschule – Die Jeans – 150 Jahre Kontroverse

Farben und Schnitte der aus Baumwolle fabrizierten Hosen haben sich in im Laufe der Geschichte immer wieder geändert. Es gibt Röhrenjeans, Karottenjeans, Jeans in verschiedenen Waschungen und speziell für Frauen die sogenannten Boyfriend-Jeans. Diese Saison beherrschen schwarze und graue Jeans den Markt und bleiben somit die größte Konkurrenz der klassischen Blue Jeans. Während der „Destroyed Look“ leicht zurückgeht, sind Skinny Jeans mit Elasthan nach wie vor im Trend. Jeanshemden werden von Sherpa Jackets, Jeansjacken mit Teddyfell-Kragen, abgelöst. Fashionistos tragen verkürzte (cropped) Jeans mit offenem Saum (open edge).

Woher kommt der Name „Jean“?

Die Baumwollhosen haben ihren Urspung rund um die italienische Stadt Genua, die im französischen Gênes ausgesprochen wird. Daraus leitet sich der Begriff „Jeans“ ab.

Wer hat die Jeans erfunden?

Der aus Bayern stammende Löb Strauß. Er wanderte 1847 nach Amerika aus und nannte sich fortan Levi.

Wie kamen die Nieten auf die Jeans?

Jacob Davis hatte die Idee, die Schnittpunkte der Hosennähte mit Nieten von Pferdegeschirren zu verstärken. 1873 wurde das Verfahren patentiert.

Woraus ist eine Jeans gemacht?

Traditionell gefertigt ist sie aus Serge de Nîmes (Gewebe aus Nîmes), woraus sich das Wort „Denim“ entwickelt hat.

Wie wurde die Jeans berühmt?

Die Hollywoodstars Marlon Brando und James Dean trugen sie in Filmen, in denen die konservativen Werte der Kriegsgeneration in Frage gestellt wurden.

Wie entsteht eine Jeans?

Erst muss ein Entwurf erstellt werden, das passiert in riesigen Designbüros, meist mit Sitz in Hongkong, der Drehscheibe des internationalen Textil-Biz. Entscheidungen über Materialien, Wascharten, Zutaten werden getroffen. Ein Schnitt wird erstellt oder abgeändert. Danach wird ein Prototyp gefertigt.