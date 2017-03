Natürlich trennt ein unsichtbares Band der Freundschaft den Menschen und sein geliebtes Haustier. Doch das Wort „Band“ nimmt auch in seiner englischsprachigen, popkulturellen Ausprägung im Zusammenhang mit „Hund, Katz und Maus“ eine durchaus interessante, neue Bedeutung an. Erklärung bedarf es eigentlich keiner, die untenstehenden Fotos sollten zu diesem zwecke genügen. Denn obwohl Tiere – mit der glanzvollen Ausnahme der Bremer Stadtmusikanten – natürlich keine Musik machen (Katzenmusik, wir wissen es …) nehmen sie manchmal bandartige Formationen an. Auch tatsächliche Bands sind sich dessen bewusst und nennen sich beispielsweise – wir kennen sie alle – Atomic Kitten. Das Internet verliert sich momentan in diesen Tierbildern, die ebenfalls veritable Albumcover sein könnten. Und ganz ehrlich, Kool and the Gang haben nie besser ausgesehen …